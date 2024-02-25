Погода в Україні сьогодні, 25 лютого, буде з дощами. Але опади накриють лише половину областей.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.Погода в УкраїніЗа прогнозами синоптиків, сьогодні вдень на заході очікуються дощі. Також невеликі опади накриють Житомирську, Вінницьку, Київську та Чернігівську області. На решті території без опадів.Вітер південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с. На лівобережній частині України місцями пориви до 15-20 м/с.Температура повітря вдень буде +6 +11 градусів, на сході +2 +7, а півдні та Закарпатті до +15.Стовпчики термометрів вночі покажуть +2 +7 градусів, а на сході очікується від 0 до -5. Погода у КиєвіУ столиці сьогодні мінлива хмарність, вдень місцями невеликий дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.Стовпчики термометрів вдень у Києві покажуть від +8 до +10, а вночі +4 +6 градуси. Нагадаємо, у Києві у лютому оновлено щонайменше два температурні рекорди.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.