Сили оборони України ліквідували за добу ще 810 російських окупантів, таким чином, загальні втрати російської армії в особовому складі вже досягли майже 410 тисяч солдатів. ЗСУ також знищили 29 артсистем та 22 безпілотники ворога.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу Збройних Сил України.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.02.24 орієнтовно склали:

особового складу -близько 409 820 (+810) осіб ліквідовано;

танків – 6542 (+8) од.;

бойових броньованих машин – 12 441 (+16) од.;

артилерійських систем – 9981 (+29) од.;

РСЗВ – 999 од.;

засоби ППО – 684 од.;

літаків – 340 од.;

вертольотів – 325 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7681 (+22) од.;

крилаті ракети -1907 (+2) од.;

кораблі/катери – 25 од.;

підводні човни – 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 13 011 (+23) од.;

спеціальна техніка – 1578 (+2) од.

Фото: втрати росіян в Україні (https://t.me/GeneralStaffZSU/13431)Ситуація на фронті 25 лютогоЗа даними інституту вивчення війни (ISW), російські генерали намагаються перекласти провину за злочини на підлеглихНагадаємо, за даними Генерального штабу ЗСУ у сьогоднішньому ранковому зведенні 24 лютого, протягом доби на фронтах в Україні сталося 84 бойові зіткнення 39 атак здійснив ворог на Мар’їнському напрямі.Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу противника. Також нашими захисниками знищено 2 ракети Х-31 та 4 розвідувальні БпЛА.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .