Президентка Грузії Саломе Зурабишвілі підтримала українців у другу річницю повномасштабної війни з Росією.Про це заявила президент Грузії Саломе Зурабишвілі у своєму відеозверненні, передає РБК-Україна з посиланням на Facebook Watch."Минуло два роки, минуло два роки, але Росія не перемогла! Росія не змогла зламати Україну та вашу силу. Росії не вдалося розділити Європу та відокремити Європу від вас. Солідарність з вами одностайна, підтримка на вашому обличчі, а успіх та Перемога за вами!", – сказала президентка Грузії у зверненніПозиція Грузії щодо війни в УкраїніРаніше ми писали, що Грузія відмовилася повернути Україні комплекси "Бук", які країна отримала під час нападу РФ у 2008 році.До речі, у Грузії вигадали причину відмови передачі Україні "Буків".Чому Грузія не допомагає у війні в Україні – читайте у матеріалі РБК-Україна.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.