Росіяни заявили про “збиті” безпілотники вночі 25 лютого.Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал РІА Новини.За повідомленнями Міноборони РФ, дрони летіли Над Бєлгородською областю та акваторією Чорного моря."Кошти ППО перехопили та знищили 2 дрони над Бєлгородською областю та 4 – над акваторією Чорного моря", – повідомили в Міноборони.В атаці, за словами Міністерства, брали участь нібито українські дрони.Атака дронів по РосіїРаніше ми писали, що дрон атакував Липецький меткомбінат. На території виробництва виникла пожежа.До речі, у ніч на 24 лютого росіяни нібито збивали дрони у двох областях.Днем раніше, дрони атакували Курську область. Росіяни заявили нібито про збитки.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.