Російські війська атакували Україну у дві хвилі сьогодні вночі, 25 лютого. Спершу фіксувалися запуски ракет, згодом – “Шахедів”.Про це повідомила начальниця координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону."На початку ночі ворог намагався за допомогою тактичної авіації з Чорного моря знищити нашу ППО, для чого використовував ракети типу Х-31П, але вони були збиті над акваторією моря. Потім пішли хвилі дронів. Цієї ночі вони мали розгалуження і по напрямку і по часу", – зазначила Гуменюк.Спочатку атака відбувалася у напрямку Миколаївської області, наступна була спрямована на центральні регіони з переходом на західні. Першу та другу хвилі сили протиповітряної оборони Півдня відпрацювали результативно.Крім того, керівниця пресцентру ОК "Південь" відзвітувала:

1 дрон було знищено над Херсонською областю;

2 дрони – над Кіровоградською;

3 дрони – над Миколаївською.

Нагадаємо, Міноборони РФ заявило про “збиття” безпілотників вночі, 25 лютого. Вони повідомили, що дрони летіли над Бєлгородською областю та акваторією Чорного моря. За словами Міністерства, в атаці брали участь нібито українські дрони.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.