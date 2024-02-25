Підрозділи протиповітряної оборони ПВК “Схід” знищили російський дрон-камікадзе на кшталт “Шахед” у небі Дніпропетровської області сьогодні вночі, 25 лютого.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака."Вночі бійці ПВК "Схід" знищили ворожий безпілотник. Його приземлили у Новомосковському районі", – заявив голова Дніпропетровської ОВА.За його словами, також уночі знову під ударом був Нікопольський район. Ворог направив дрон-камікадзе на райцентр, внаслідок чого пошкоджено господарську споруду. Загиблих та постраждалих немає.Атака "Шахедів" 25 лютогоРосійські війська в ніч із 24 на 25 лютого атакували територію України дронами-камікадзе типу "Шахед" з кількох напрямків. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що кілька груп дронів залетіли у повітряний простір України з території тимчасово окупованих регіонів. Повітряна тривога була оголошена у ряді центральних, північних та південних областей.Під ранок повідомлялося про кілька серій вибухів у Хмельницькій області. У Повітряних силах також попереджали про загрозу безпілотників у цьому регіоні. Також про роботу сил ППО бойовим ударним дронам повідомляли в Київській ОВА.Згодом стало відомо, що вночі сили ОК "Південь" знищили шість дронів-камікадзе типу "Шахед". Система ППО працювала у Херсонській, Миколаївській та Кіровоградській областях. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.