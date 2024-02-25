Україна має далекобійну зброю власного виробництва. Українська ракета вразила ціль за 700 км.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна на форумі “Україна. Рік 2024”."Найважливіша програма для нашої країни – це ракетна програма. Але про неї я скажу не більше, аніж президент – у нас зʼявилася наша далекобійна зброя, яка вразила ціль на 700 км", – розповів міністр з питань стратегічних галузей.Камишін також зазначив, що цей рік принесе багато гарних нових для оборонного комплексу України."Минулого року Сили оборони почали працювати по стратегічних цілях в глибині Росії виробленим в Україні озброєнням. Ми побачили в ділі, в повітрі дрон, ми побачили їх на морі. Цей рік стане роком, коли ми побачимо їх на землі", – додав він.Нагадаємо, ще у серпні 2023 року президент України Володимир Зеленський заявив, що військові за допомогою української далекобійної зброї змогли уразити ціль на відстані 700 км. Зброя українського виробництваРаніше міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін повідомив, що Україна налагодила серійне виробництво вітчизняного аналога "Шахедів".За його словами, за минулий рік українська "оборонка" виросла в шість разів.Міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що Україна вже наздогнала РФ за кількістю дронів-камікадзе дальньої дії. За його словами, Україна має амбіції перевести виробництво РЕБ на ринкові рейки та відкрити його для підприємців.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.