Протягом 2024 року Україна очікує отримати від Сполучених Штатів Америки (США) 11,8 млрд доларів фінансової допомоги.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля під час форуму “Україна. Рік 2024”."Ми очікуємо від США цього року 11, 8 млрд доларів допомоги. Це те, про що ми домовлялися. Ми глибоко переконані, що США не залишать Україну на самоті з точки зору і фінансової підтримки, і збройної, бо вони об’єднані в один пакет. Тому очікуємо на рішення Конгресу після двотижневої перерви в їх роботі", – заявив прем’єр-міністр. Допомога Україні від СШАМинулого року Байден запросив у Конгресу виділити понад 100 млрд доларів на допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, а також охорону американського кордону. Республіканці відмовилися підтримувати ініціативу. Вони вимагали більш жорстких заходів щодо охорони кордонів. Таким чином, допомога Україні стала залежною від позиції членів Республіканської партії.Нещодавно у Сенаті США почали розглядати законопроєкт з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню без грошей для кордону. Вже 3 лютого, його підтримали сенатори.Для того, щоб законопроєкт набув чинності, він ще має пройти Палату представників і бути підписаний президентом Джо Байденом."Україна. Рік 2024"Як розповідав прессекретар президента України Сергій Никифоров, сьогодні, 25 лютого, відбудеться пресконференція за участі топспікерів від влади, військово-політичного керівництва, прем’єр-міністра, голови Верховної ради, Служби безпеки України, Головного управління розвідки, Міністерства стратегічної промисловості, Офісу президента й особисто президента.Під час форуму порушать питання:

розвитку й майбутнього армії України;

запровадження сучасних технологій;

вступу України до Європейського союзу та НАТО.

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