У 2024 поці Україна наздогнала Росію у кількості виробництва дронів-камікадзе, подібних до іранських Shahed-131 та Shahed-136.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна в ефірі телемарафону."На цей рік наші спроможності виробити такі дрони вже нічим не поступаються Росії", – зазначив він.Також Камишін розповів, що Україна досягає успіху як у виробництві аналогів "Шахедів", так і у виробництві інших ударних безпілотників."Те, що на Росії вибухає – то все наше", – зазначив міністр.Коментуючи питання щодо параметрів тотожності українських дронів-камікадзе до російсько-іранських, Камишін заявив, що вони схожі за кількістю пересувної вибухівки, за дальністю дії, і за іншими технічними параметрами". Дрони для України12 грудня 2023 року міністр оборони України Рустем Умеров та його колега з Латвії Андріс Спрудс обговорили створення коаліції дронів. Український урядовець висловив подяку латвійській стороні за відповідну ініціативу. Як розповів в січні Спрудс, до коаліції безпілотників приєдналися вже понад 20 країн.За словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, група країн Альянсу хоче передати українським захисникам мільйон безпілотників у рамках військової допомоги.Зокрема на озброєнні нашої армії вже десятки дронів вітчизняного виробництва. Йдеться не лише про безпілотні літальні апарати, але й про надводні дрони. Як розповідав раніше Камишін, Україна налагодила серійне виробництво вітчизняного аналога “Шахедів”.Також розробляється власний аналог російського дрона-камікадзе “Ланцет”, його вже тестують на фронті.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.