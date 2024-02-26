26 лютого церква за новим стилем вшановує пам’ять святого Порфирія. Цього дня не варто порушувати серйозну заборону, яка стосується вузлів.Про те, що можна і не можна робити 26 лютого, розповідає РБК-Україна (проект Styler).Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.Традиції цього дняЗазвичай на Порфірія, якого у народі називали Пізнім, була гарна погода. Весна починала приходити, але усе ж могла здивувати раптовими морозами.Порфірій допомагав будувати церкви, міг врятувати людей від неврожаю та викликав дощ, а також зцілював людей.Цього дня можна молитися про здоров’я, але не варто просити про здійснення бажань.Що заборонено робити 26 лютого
- чоловікам не варто заводити нові знайомства, вони не принесуть щастя
- заборонено в’язати, займатися рукоділлям та зав’язувати будь-які вузли – на тих, хто це проігнорує, може чекати біда
- не варто сваритися, з’ясовувати стосунки й вживати лайку.
Прикмети на 26 лютого
- сонце світить з самого ранку – літо буде теплим
- вдарили морози – весна запізниться
- птахи в’ють гнізда – дощів не буде ще довго.
Раніше ми вже розповідали, як змінився церковний календар свят і коли Великдень.Окрім цього, раніше стало відомо, кого та як вітати з іменинами 26 лютого.