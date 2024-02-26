26 лютого церква за новим стилем вшановує пам’ять святого Порфирія. Цього дня не варто порушувати серйозну заборону, яка стосується вузлів.Про те, що можна і не можна робити 26 лютого, розповідає РБК-Україна (проект Styler).Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.Традиції цього дняЗазвичай на Порфірія, якого у народі називали Пізнім, була гарна погода. Весна починала приходити, але усе ж могла здивувати раптовими морозами.Порфірій допомагав будувати церкви, міг врятувати людей від неврожаю та викликав дощ, а також зцілював людей.Цього дня можна молитися про здоров’я, але не варто просити про здійснення бажань.Що заборонено робити 26 лютого

чоловікам не варто заводити нові знайомства, вони не принесуть щастя

заборонено в’язати, займатися рукоділлям та зав’язувати будь-які вузли – на тих, хто це проігнорує, може чекати біда

не варто сваритися, з’ясовувати стосунки й вживати лайку.

Прикмети на 26 лютого

сонце світить з самого ранку – літо буде теплим

вдарили морози – весна запізниться

птахи в’ють гнізда – дощів не буде ще довго.



Раніше ми вже розповідали, як змінився церковний календар свят і коли Великдень.Окрім цього, раніше стало відомо, кого та як вітати з іменинами 26 лютого.