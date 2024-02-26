Двоє дітей із Чернівецької області отруїлись чадним газом. Їх було госпіталізовано до місцевої лікарні.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС."Сьогодні до лікарні у місто Вижниця госпіталізовано двох дітей 2020 і 2016 років народження Діагноз – отруєння чадним газом", – зазначають рятувальники. У повідомленні йдеться про те, що попередньою причиною нещасного випадку стала несправність пічного опалення. Також у ДСНС принагідно нагадали правила користування пічним опаленням, та наголошують на необхідності:

не використовувати газові прилади для обігріву кімнат та не залишати їх без нагляду;

регулярно перевіряти справність газових приладів і вентиляційних каналів;

у випадку користування пічним опаленням регулярно прочищати димохід і слідкувати за наявністю на ньому тріщин;

встановити у помешканні детектор чадного газу.

Крім того, рятувальники закликали не залишати дітей без нагляду та берегтись самим. Нагадаємо, напочатку лютого У Житомирській області сталась трагедія через отруєння чадним газом. Тоді в приватному будинку загинули семеро осіб.Отруєння чадним газом в Україні3 січня в одній із квартир багатоповерхівки міста Чоп на Закарпатті родина постраждала від, ймовірно, отруєння чадним газом.А 23 грудня в Шосткинському районі Сумської області, родина отруїлась чадним газом. Дві людини загинули.Також на початку листопада в Ужгороді ціла родина отруїлася чадним газом. Серед постраждалих двоє дітей віком 11 та 9 років, а також 6-місячне немовля.У МОЗ дали поради, як уберегтися від отруєння чадним газом.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.