Щоб розробити справедливу, оптимальну модель мобілізації та бізнесу, необхідно працювати спільно з бізнесом.Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на керівника Секретаріату Ради підприємців при Кабінеті міністрів Андрія Забловського."Наразі ми говоримо тільки про якісь загальні підходи, адже конкретики немає. Є окремі заяви урядовців, але немає базового розуміння, якою саме буде модель. Ви знаєте підхід Наталухи, він як квазіподаток (ініціатива щодо бронювання тільки для працівників з зарплатами понад 33 тис. грн, - ред). Непублічно від деяких бізнес-асоціацій надходили заяви, що у такому вигляді це не зовсім прийнятна модель. Але знову-таки питання залишається – чи це додаткова буде опція з точки зору можливості розширення бронювання, чи це буде просто заміна бронювання?" – пояснив економіст. Він зауважив, що також немає рішення щодо фінансування додатково мобілізованих бійців - моделі, яка була б озвучена публічно, досі немає. Але будь-яке рішення, яке ухвалюється, має бути проведене у дискусії з бізнесом. "Зараз йдуть спроби зондування ґрунту, щоб зрозуміти, куди рухатися. Зараз у Верховній Раді зосередилися на економічному секторі – щоб обрахувати, яка кількість людей має бути заброньована для того, щоб забезпечити необхідну кількість мобілізованих. Але це дуже складні речі. І без економічного розрахунку, без розуміння, яким чином це буде відбуватися, це буде дуже важко. Тому я підкреслюю: такі майнові моделі або інший ценз, який може бути запроваджений, має бути обговорений з бізнесом, для розуміння чітких правил", – наголосив Забловський. Нагадаємо, раніше з’явилася інформація, що у Кабміні розглядають схему бронювання тільки для працівників з зарплатнею від 35 тис. грн.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.