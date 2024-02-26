Погода в Україні сьогодні, 26 лютого, буде з дощами та вітром, але опади очікуються лише місцями у деяких областях.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.Погода в УкраїніЗа прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні хмарно з проясненнями. У більшості західних та північних областей очікують невеликі дощі. Також опади можуть накрити Вінницьку область. На решті території країни буде сухо.Вітер південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с, у східних, південно-східних областях місцями пориви 15-20 м/с.Температура повітря вдень у більшості областей +5 +10 градусів, на сході +1 +6, а на заході очікується до +16.Вночі стовпчики термометрів вночі покажуть від 0 до +5, у східних областях до -5, а у західних до +8. Погода у КиєвіУ столиці сьогодні теж хмарно, але з проясненнями, вдень місцями невеликий дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.Стовпчики термометрів вдень у Києві покажуть від +6 до +8, а вночі +2 +4 градуси. Нагадаємо, у Києві у лютому оновлено щонайменше два температурні рекорди.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.