Південна Корея посилить експортний контроль до Росії та Білорусі щодо товарів, які потенційно можуть бути використані у військових цілях.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.В уряді країни було зроблено відповідну заяву після того, як минулого тижня Сеул додав 682 предмети, які мають фактичне або потенційне військове використання, до списку товарів, заборонених до відправки до Росії та Білорусі."Міністерство сприятиме здійсненню експортного контролю в рамках зв’язків із відповідними організаціями, оскільки буде більше спроб ухилитися від експортного контролю та шукати шляхи незаконних поставок", – йдеться у заяві Міністерства торгівлі, промисловості та енергетики.Зазначається, що Міністерство приділятиме особливу увагу моніторингу експорту "загальних високопріоритетних товарів", включаючи мікрочіпи, які можна використовувати у дронах, з іншими країнами-партнерами.Південна Корея також докладе зусиль в інформуванні експортерів про оновлений список контрольованої продукції, щоб запобігти несанкціонованому експорту через недостатню обізнаність.Напередодні уряд також заявив, що веде розслідування щодо південнокорейської компанії, яка потрапила під санкції США через її передбачуваний зв’язок із Росією. Йдеться про Daesung International Trading.Санкції Південної Кореї проти РФ та БілорусіСеул значно розширив експортні обмеження щодо Мінська та Москви у квітні минулого року, тоді список збільшився з 57 до 798 позицій, до нього додали промислове та будівельне обладнання, продукцію сталеливарної та хімічної промисловості, а також деталі для автомобілів, які коштують дорожче за 50 тисяч доларів. .Крім цього, Південна Корея у лютому додала майже 700 товарів, таких як акумулятори та великі транспортні засоби, до списку експортних обмежень у відповідь на вторгнення Кремля в Україну. У новий список також потрапили старі автомобілі з двигунами об’ємом 2000 куб. см і вище, на які припадала більша частина експорту автомобілів з Південної Кореї до Росії.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.