В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Оскільки зафіксовано зліт російського винищувача МіГ-31К.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту тривог та повідомлення Повітряних сил України в Telegram.Повітряну тривогу було оголошено в Києві, після чого "почервоніли" всі області України.Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракетну загрозу на всій території України. Зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К. Українців закликають не ігнорувати повітряну тривогу через загрозу запуску ракет.Карта повітряних тривог станом на 12:45 Чим небезпечний МіГ-31КРосійський МіГ-31К є носієм аеробалістичної ракети "Кинджал". Цю ракету важко збивати через її траєкторію руху.До весни минулого року українські військові не збивали "Кинджали". Однак у травні сили ППО вперше знищили російський "Кинджал" за допомогою комплексу Patriot, наданого Україні партнерами.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.