Голосування за ратифікацію членства Швеції до НАТО відбудеться в угорському парламенті 26 лютого.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.Минулої п’ятниці до Угорщини приїжджав прем’єр-міністр Швеції Ульфа Крістерссон. Країни підписали угоду про постачання зброї.Очікується, що вже сьогодні Угорщина може затвердити членство Швеції в НАТО.Проблеми вступу Швеції до НАТОШвеція 2022 року після вторгнення Росії в Україну подала заявку на вступ до НАТО. Проти цього рішення були Туреччина та Угорщина. Туреччина дала свою згоду.Днями стало відомо, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан схвалив угоду зі Стокгольмом в оборонній сфері для вступу Швеції до НАТО. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.