Ефективна судова реформа, посилення національної безпеки та послаблення валютних обмежень, зокрема дозвіл на репатріацію дивідендів та виплату відсотків за зовнішніми кредитами – це необхідні рішення, які допоможуть роботі бізнесу у 2024 році.Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення Американської торговельної палати в Україні (ACC).Зазначається, що ACC провела опитування серед підприємців, щоб оцінити стан бізнесу в Україні після двох років повномасштабного вторгнення та визначити критичні виклики для бізнес-спільноти у 2024 році. Відповідно до опитування, бізнес-спільнота вважає, що уряд має імплементувати реальну та ефективну судову реформу, забезпечити чітку та прозору процедуру бронювання та посилити національну безпеку країни, щоб суттєво допомогти бізнесу в Україні у 2024 році. Окрім того, роботі бізнесу значно допоможе пом’якшення валютних обмежень щодо репатріації дивідендів та/або виплати процентів за зовнішніми кредитами. Наголошується, що в опитуванні взяли участь 125 керівників та топ-менеджерів компаній-членів палати. 76% респондентів – керівники компаній. "Попри труднощі, натхненна відважними захисниками, бізнес-спільнота продовжує працювати та вірити в Україну, підтримуючи економіку, сплачуючи податки та створюючи робочі місця для українців", - заявив Андрій Гундер, президент Американської торговельної палати в Україні.Нагадаємо, раніше голова Нацбанку Андрій Пишний заявив, що НБУ буде рухатись за стратегією валютної лібералізації.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.