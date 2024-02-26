Російські війська вночі атакували територію України за допомогою ракет та ударних безпілотників. Сили ППО збили дев’ять “Шахедів” та три ракети.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ."За минулу добу і цієї ночі російські окупанти в черговий раз атакували Україну, застосувавши балістичні та крилаті ракети та дрони-камікадзе", – йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.Повідомляється, що за попередньою інформацією, захисники України знищили три ракети та дев’ять БПЛА типу Shahed.Атака росіян по Україні з 25 на 26 лютогоРаніше повітряні сили попереджали, що РФ запустила Україною кілька груп "Шахедів". Тривога через ударні безпілотники була оголошена в ряді південних і центральних областей України.Згодом мер Дніпра Борис Філатов повідомив про те, що внаслідок російської атаки зафіксовано руйнацію у приватному секторі Дніпра. Також було відомо про постраждалих.Пізніше стало відомо, що підрозділи протиповітряної оборони знищили три ракети та п’ять дронів-камікадзе, які російські війська запустили на Дніпро. Незабаром в ОВА показали наслідки ворожої атаки.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.