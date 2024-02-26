Завтра, 27 лютого, в Україні спостерігатиметься переважно сонячна погода. Опадів не очікується.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Facebook.За прогнозами синоптика, завтра в Україні буде сонячна погода. Натомість опадів не очікується. Вітер південно-східний, помірний. Однак температурні перепади спостерігатимуться суттєві. Так, вночі на сході очікується -3-8 градусів, а вдень позначки термометрів на заході сягатимуть +18 градусів.Як зазначає Діденко, протягом дня 27-го лютого у більшості областей України буде тепло, +6+11 градусів, а в західних областях +12+18 градусів."Найтепліше буде в західних областях, а стриманіше, прохолодніше – у східній частині", – стверджує вона.Синоптик зауважує, що така тепла погода в Україні триватиме принаймні до кінця лютого.Нагадаємо, у Києві у лютому оновлено щонайменше два температурні рекорди.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.