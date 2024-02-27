Вартість криптовалюти Bitcoin уперше з кінця 2021 року перевищила позначку в 57 тис. доларів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.Цифровий актив додав цілих 4,4%, сягнувши 57 039 доларів, перш ніж частково відіграти частину стрибка і торгуватися на рівні 56 473 доларів станом на 10:22 ранку вівторка 27 лютого в Сінгапурі.З початку року ціна Bitcoin зросла на 33%, продовживши тривале ралі, що розпалило спекулятивний апетит до менших токенів, зокрема Ether і BNB.Чисті 5,6 млрд доларів були вкладені у партію знакових біткоїн-ETF, які почали торгуватися в США 11 січня, що свідчить про розширення попиту на токен за межами відданих цифровим активам ентузіастів. Оптимістичних настроїв додає майбутнє двократне зниження темпів зростання пропозиції токена.За даними CoinGecko, сукупна вартість цифрових активів зараз становить близько 2,2 трлн доларів, порівняно з мінімумом у близько 820 млрд доларів у 2022 році, коли обвалилися FTX та інші криптоплатформи.Вартість цифрових токенів стрибає, навіть попри те, що інвестори зменшили очікування щодо пом’якшення монетарної політики цього року, про що свідчить зростання прибутковості казначейських облігацій США.Також цього року Bitcoin перевершив традиційні активи, зокрема акції та золото. Коефіцієнт, що порівнює ціну токена з ціною дорогоцінного металу, перебуває на найвищому рівні за останні два роки.Зростання вартості Bitcoin2 жовтня 2023 року курс Bitcoin подолав позначку в 28 тис. доларів. Тепер актив намагається закріпитися на цьому рівні.Інвестиційний фонд Pantera Capital оприлюднив новий прогноз для найпопулярнішої криптовалюти – Bitcoin. Експерти очікують, що в найближчі кілька років монета стрімко зросте у ціні.У січні США зробили важливий крок у легалізації Bitcoin.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.