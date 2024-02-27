Ізраїль працює над переданням Україні механізмів раннього попередження про ракетні удари та атаки безпілотних апаратів.Про це сказав Представник Ізраїлю в ООН Гілад Ердан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Генеральної Асамблеї ООН.Він також зазначив, що в перший тиждень після початку вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року Ізраїль надіслав Україні понад 100 тонн гуманітарного обладнання. Крім того, "сотні українців отримали лікування в ізраїльських лікарнях та центрах реабілітації".Крім того, ізраїльський дипломат заявив, що Іран постачає Росії безпілотники, які використовуються в конфлікті на території України.Нагадаємо, Окружний суд у Тель-Авіві ухвалив рішення щодо спрощення умов перебування українських біженців в Ізраїлі. Згідно з новим правилом, усім біженцям з України мають відкрити візи типу 2А5. Це надасть право на працевлаштування, медичне страхування та відкриття банківських рахунків. Візи нададуть строком до 31 грудня 2024 року з можливістю подовження.Отримати візу типу 2А5 можуть українці, які знаходяться в Ізраїлі та підпадають під дію директиви про колективний захист. Візи повинні бути видані не пізніше 3 березня 2024 року, а українські громадяни можуть звернутись до відділень Управління у справах народонаселення та імміграції для отримання згаданих віз.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.