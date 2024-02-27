Випускники шкіл, які навчаються в Польщі, складатимуть іспит з української мови. Вже є відповідне рішення Міністерства освіти країни.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на inPoland.Розпорядженням Міністра освіти та науки від 23 лютого 2023 року про внесення змін до положення про іспит було ухвалено рішення запровадити іспит з української мови. Як зазначається, випускний іспит з української мови запровадять у 2025-2026 навчальному році. У Міністерстві освіти Польщі пояснили, що на тлі війни приплив українців до країни може призвести до збільшення інтересу поляків до української мови та культури.Даний випускний екзамен зможуть складати як учні з Польщі, так і з України. Пробні іспити відбудуться восени 2025 року.Українська мова у ПольщіНагадаємо, нещодавно стало відомо про те, що іспит на водійські права у Польщі можна скласти українською мовою.Такий варіант доступний у Кракові, Тарнові та Новому Сончі.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.