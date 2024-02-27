У ніч на 27 лютого два невідомих безпілотники атакували Брянську область Російської Федерації.Про це заявив губернатор області Олександр Богомаз, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram чиновника.За його словами, протиповітряна оборона начебто збила дрони."Постраждалих і руйнувань немає. На місці працюють оперативні та екстрені служби", – йдеться у повідомленні.Водночас у Міноборони РФ повідомили, що крім Брянської, ППО також збила один безпілотник над територією Бєлгородській області.Повітряні атаки в РосіїВночі 25 лютого росіяни заявили про атаку дронів над Бєлгородською областю й акваторією Чорного моря.Вночі 24 лютого у російському місті Липецьк прогриміла низка вибухів, після чого на території місцевого Новолипецького металургійного комбінату спалахнула пожежа. Підприємство атакували безпілотники.Крім того, цієї ж ночі сили ППО росіян збивали дрони в Курській і Тульській областях.Голова СБУ Василь Малюк заявив, що спецслужбам вдалося за останні декілька місяців значно скоротити експорт російських нафтопродуктів. За його словами нафтопереробні підприємства – законні цілі України.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.