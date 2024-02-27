Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) розкрили схему незаконного перехоплення грошей у АТ “Укрзалізниця”, організовану групою, до складу якої входили посадові особи та підприємці.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт НАБУ. За результатами слідства встановлено, що у 2018 році лідер групи, підприємець, здійснював контроль за товарно-грошовими потоками УЗ з метою привласнення коштів. Він звернувся до знайомих з уряду та домігся призначення членів групи на керівні посади в АТ "Укрзалізниця".Протягом 2018-2021 років посадові особи УЗ виконували усі вказівки лідера групи та забезпечили перемогу підконтрольованої йому компанії в тендері на закупівлю пневмоінструменту.Продукцію було поставлено філіям "Укрзалізниці" за завищеними цінами. Загальна сума переплати склала 11,4 мільйона гривень, які організована група привласнила і використала на свій розсуд.

Фото: схема заволодіння коштами УЗ (nabu.gov.ua)Підозру оголошено 9 особам:

двом керівникам організованої групи;

шістьом посадовцям УЗ;

бенефіціару приватної компанії.

Лідера організованої групи затримано за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України.Нагадаємо, 26 лютого 2024 року Вищий антикорупційний суд призначив колишньому народному депутатові Сергію Пашинському запобіжний захід у вигляді арешту на два місяці з можливістю застави. Слідча суддя ВАКС застосувала тримання під вартою Пашинського до 25 квітня 2024 року із заставою у сумі 272,5 мільйонів гривень. Рішення може бути оскаржене до Апеляційної палати.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.