Ситуація під Авдіївкою Донецької області дуже складна. Активні наступальні дії окупанти продовжують здійснювати цілодобово – і вдень, і вночі.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника командира Третьої штурмової бригади Максима Жоріна."Основний напрямок, де росіяни тиснуть зараз – лінія населених пунктів "Бердичі – Орлівка", – каже він.

Росіяни давлять на лінії "Бердичі - Орлівка" (deepstatemap.live)Також, за даними Жоріна, дуже активні бої в районі Красногорівки."Ворог намагається закріпитись на захоплених територіях величезною кількістю піхоти. Щодо дій українських сил – і наша Третя штурмова, і деякі інші підрозділи не лише сидять в обороні, а втілюють контратакуючі заходи", – додає він.Ситуація на Авдіївському напрямкуРосійські війська не зупинилися на захопленні Авдіївки і продовжують наступати великими силами. Окупанти тиснуть на навколишні села. Зокрема, 26 лютого, як стало відомо, ЗСУ вийшли з населеного пункту Ласточкине. До цього, 25 лютого РБК-Україна писало, що Сили оборони відійшли на західні околиці Ласточкине, під Авдіївкою. А російська армія продовжує штурми на Авдіївському напрямку за допомогою авіації та артилерії.При цьому, 20 лютого Deep State писав, що після захоплення Авдіївки, російські загарбники просунулися на захід і впритул підійшли до селища Ласточкине. Детальніше про це і про те, як може розвиватися ситуація на захід від Авдіївки, – в матеріалі РБК-Україна.