Військова форма та спорядження для українських військових були викрадені під час транспортування з Нідерландів до Великої Британії. Одяг та амуніція мали бути передані бійцям ЗСУ, які проходять навчання за кордоном.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Нідерландів.В оборонному відомстві країни зазначили, що товари були викрадені минулого тижня з цивільної вантажівки, яка їх перевозила, а відповідне оголошення відомства зробило у понеділок."Пограбування сталося під час нічної зупинки у Великій Британії. Розрізано тент вантажного відділення вантажівки", – йдеться в повідомленні.Уточнюється, що військовослужбовці ЗСУ проходять військову підготовку Британії в рамках операції Interflex. Зокрема за сприянням голландських солдатів.В міністерстві додали, що місцева поліція розслідує крадіжку.Навчання українських військових у БританіїНагадаємо, з перших місяців повномасштабного вторгнення Росії в Україну бійці ЗСУ проходять різноманітні програми навчання у Британії. Так, для максимально ефективної підготовки військових у Британії збудували спеціальний полігон. Повідомляється, що його обладнання та інфраструктура дозволять здобути досвід ведення бойових дій у міських умовах.Раніше повідомлялося, що процес навчання українських військових показали на відео. У Міноборони Британії також повідомили, що країна провела навчання для 33 тисяч бійців Збройних сил України з 2022 року.Нещодавно у Міноборони Британії показали, як українські військові проходять підготовку у рамках операції Interflex.Додамо, що наприкінці січня стало відомо, що Естонія вирішила приєднатися до операції з навчання українських військових, що проводиться Британією.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.