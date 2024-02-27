В Києві на одному з маршрутів автобуса, який заміщує метро, помітили контролера – самозванця.Про цей інцидент повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис Оксани Пирик у Facebook.Деталі скандалу в автобусіЧоловіка, який видавав себе за контролера, помітили на маршруті 2М."Дівчина оплатила за себе і маму, на що "контролер" заявив, що це заборонено і вимагав штраф. Інша баришня сказала, що вже не вперше бачить його і він явно аферист", – розказала Оксана у дописі.За її словами, аферист відмовився показати посвідчення, був один (зазвичай 2-3 контролерів), не заблокував валідатори, говорив російською мовою та "огризався"."На звинувачення відповідав в дусі: "Пасть закрой", – зазначила жінка.

Кондуктор-самозванець у Києві (фото: facebook.com/oksana.purik)Як ми раніше писали, жителям Києва озвучили нову дату відкриття метро на Теремки.До речі, названі найнебезпечніші станції метро Києва, які можуть повністю затонути.