Європейський парламент схвалив створення фонду допомоги для України і передачу 50 млрд євро протягом чотирьох років.Про це заявив кореспондент “Радіо Свобода” Рікард Йозвяк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Twitter."Європейський парламент переважною більшістю голосів (536 "за", 40 "проти", 39 "утрималися") схвалив виділення Україні 50 мільярдів євро", – повідомив він.Програма Ukraine Facility для УкраїниЛідери країн ЄС 1 лютого на спеціальному саміті в Брюсселі схвалили виділення Україні 50 млрд євро в рамках програми Ukraine Facility на 2024-2027 роки.А вже 5 лютого Рада ЄС і Європарламент досягли попередньої угоди про створення нового інструменту для підтримки відновлення, реконструкції та модернізації України Ukraine Facility.Документ має бути схвалений Європарламентом на пленарній сесії, яка запланована на 26-29 лютого 2024 року.Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна хоче отримати у перші два роки дії програми по 18 млрд євро.Днями Україна та Єврокомісія скоординували наступні кроки у рамках ініціативи Ukraine Facility.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.