Погода в Україні сьогодні, 28 лютого, буде сонячною, максимально до +17 градусів. Хоча до такої “спеки” прогріється не скрізь.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook."Протягом дня 28 лютого температура повітря становитиме +7…+12 градусів, на заході +10…+17 градусів, на сході трохи свіжіше, +4…+7 градусів", – розповіла вона.Крім того, як додала синоптик, сьогодні повсюди в Україні очікується суха погода та багато сонця."У Києві 28 лютого опадів не передбачається. Вітер південно-східний, помірний. Вдень близько +10 градусів", – додала Діденко.Погода в Україні найближчим часомНадалі, за прогнозом синоптика, в Україні суха погода триватиме – дощів зовсім не видно."Температура повітря десь така і буде – тепліше на заході, холодніше на сході, загалом в межах +7…+12 градусів", – додала вона.Погода в Україні у березні 2024За даними синоптиків, середня місячна температура в березні 2024 прогнозується в межах +1…+7 градусів тепла. Це на 1..2 градусів вище за норму.Додамо, що поки метеорологи не зафіксували початок метеорологічної весни в Україні. Для визначення цього моменту потрібно, щоб середньодобова температура протягом кількох днів поспіль перевищувала 0 градусів на конкретній метеостанції.Нагадаємо, Тимко III, головний бабак-синоптик Харківської області, дав свій прогноз на весну 2024. Пухнастий метеоролог передбачив, що весна буде лише за шість тижнів. Детальніше - в матеріалі.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.