Болгарія не відправлятиме своїх військовослужбовців в Україну. Однак російський диктатор Володимир Путін не повинен бути спокійний через це.Про це заявив міністр оборони Болгарії Тодор Тагарьов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Actualno."Ми точно не будемо відправляти болгарських солдатів в Україну. Це питання в Болгарії не обговорюється", – заявив він. Міністр пояснив, що Кремль почувається цілком комфортно, бо знає, що Україна не отримає військових."Путін не повинен заспокоюватися, тому що він повинен знати, що всі варіанти військової допомоги відкриті. Є країни, які пропонують відправити війська на фронт, але Болгарія цього робити не буде", – був непохитний Тагарєв.Водночас міністр не уточнив, які саме країни готові відправити військових в Україну."Мета – не дати Кремлю непотрібного спокою, – зазначив Тагарєв.Передісторія26 лютого в Єлисейському палаці в Парижі відбулася робоча зустріч близько 20 європейських лідерів. Учасники конференції обговорили способи протистояння Росії та можливі шляхи допомоги Україні у протистоянні агресору в контексті загострення ситуації на фронті за останні тижні.Зокрема, на саміті президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що НАТО запровадить війська для допомоги Україні. Головна проблема, за його словами, у тому, що поки що консенсусу з цього питання немає.У свою чергу, міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне пояснив, які операції можуть здійснювати іноземні військові в Україні.Проте проти відправлення військ НАТО чи ЄС до України виступив канцлер Німеччини Олаф Шольц, Чехія та Польща також не розглядають такої можливості.Категоричним був і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, заявивши, що "планів щодо розміщення бойових військ НАТО на території України немає".Докладніше про реакцію інших лідерів і про те, чи партнери готуються задіяти свої армії, – у матеріалі РБК-Україна.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.