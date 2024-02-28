Ініціатива щодо економічного бронювання є фактично узаконенням ідеї “відкупу” від мобілізації, і може призвести до зростання соціальної напруги.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головного консультанта центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту економічних досліджень Івана Уса."Ті ідеї, які зараз обговорюються, щодо економічного бронювання, містять в собі так звану корупційну складову. А у населення є побоювання, що це легалізація цієї корупції. Зараз кажуть: знаєте, якщо ви заплатите енну суму грошей, то вас не будуть чіпати. Але ж виходить, що ті, у кого є можливість заплатити - заплатять. А ті, у кого немає – не заплатять. Тобто, це можливість відкупитися. І в населення буде негативне сприйняття цього. І ось це негативне сприйняття може створити такі негативні тенденції в самому суспільстві, які гіпотетично можуть вилитися в певні, навіть скажу так, революційні настрої. Цього, безумовно, слід уникати під час ведення війни", – підкреслив Ус. Водночас він зауважив: якщо ми повністю сконцентруємося на війні і переведемо економіку цілковито на військові рейки, то значною мірою через відсутність розуміння того, як саме це зробити, ми можемо втратити нашу економіку. "Україні треба шукати баланс. Треба, з однієї сторони, щоб економіка працювала, і були люди, які працюють у цій економіці. З іншої сторони – щоб і на фронті все-таки були успіхи. Тому, як на мене, все-таки слід дослухатися до думки аналітиків – з приводу того, що все-таки технології повинні відігравати провідну роль, і мінімізувати участь живих людей", – резюмував Ус. Нагадаємо, раніше з’явилася інформація, що у Кабміні розглядають схему бронювання тільки для працівників з зарплатнею від 35 тис. грн. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.