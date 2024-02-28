Російські командири, ймовірно, віддають прямі накази про розстріли українських полонених. Про це, зокрема, свідчать непоодинокі випадки вбивств, що сталися останнім часом.Про це розповів керівник Департаменту Офісу генпрокурора з протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, пише РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода."З кінця листопада минулого року кількість таких випадків зростає. Це свідчить про те, що таке підтримується вищим керівництвом Збройних сил РФ. Якби це був поодинокий випадок, то це були б дії конкретного солдата. В цьому випадку, враховуючи географію і кількість (випадків, - ред.) за останній час, це однозначно підтримується вищим керівництвом", – зазначив він.За словами Бєлоусова, командири окупантів не лише не запобігають таким практикам, а, судячи з усього, максимально їх підтримують."І, скоріш за все, віддають прямі накази на здійснення таких дій", - додав прокурор.Розстріли українських полоненихРосійські військові розстріляли 6 полонених українських воїнів у процесі виходу з позиції "Зеніт", що в Авдіївці. Уповноважений з прав людини Дмитро Лубинець звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН з вимогою провести розслідування обставин розстрілу військових, яких стратили при виході ЗСУ з Авдіївки.Крім того, російські окупанти розстріляли українських військовополонених між селами Іванівське та Хромове Донецької області. За цим фактом розпочато розслідування.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.