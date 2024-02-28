Загальний експорт російської нафти зріс до найвищого рівня за чотири місяці.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.Тимчасове припинення поставок російської сирої нафти "Сокіл" з острова Сахалін на Тихоокеанському узбережжі компенсовано стрімким зростанням постачання нафти ESPO з порту Козьміно. Обсяг експорту підвищився майже до найвищого рівня за чотири місяці.Так, щотижневі постачання зросли близько на 365 000 барелів на день, досягнувши рівня 3,5 мільйона, що приблизно на 215 000 барелів на день перевищує цільовий показник станом на 5 листопада 2023 року. Це дозволило компенсувати труднощі з нафтою "Сокіл", які виникли через побоювання індійськими нафтопереробниками американських санкцій. Наразі щонайменше 14 вантажів загальним об’ємом 10 млн барелів з нафтою "Сокіл" все ще знаходяться на суднах.Раніше зазначалося, що до Індії було доставлено три вантажі "Сокола", а кілька інших перенаправлено до Китаю.Нагадаємо, Індія відновила імпорт російської нафти “Сокіл” після двомісячної перерви. За даними джерел видання, індійська компанія Hindustan Petroleum Corp (HPCL.NS) закупила нафту “Сокіл” у трейдера. Ймовірно, країна здійснюватиме оплату за нафту в дирхамах ОАЕ.Крім того, два нафтові танкери зупинили свою діяльність біля берегів Греції за кілька днів після того, як США запровадили нові санкції до 14 російських кораблів. Згідно з даними Bloomberg, судна NS Creation і “Залив Амурський” припинили перевалку нафтових вантажів в Лаконічній затоці на південь від Греції.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.