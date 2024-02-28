Російські війська обстріляли Курахове Покровського району Донецької області 28 лютого. Пошкоджено місцеву рятувальну частину.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України."Сьогодні Росія обстріляла місто Курахове Покровського району, вдарили по житловій забудові. Внаслідок ворожого удару вибуховою хвилею пошкоджено будівлю пожежної частини", – йдеться в повыдомленні.

Через обстріл Курахового пошкоджено рятувальну частину (t.me/mvs_ukraine)На щастя, як додають правоохоронці, рятувальники не постраждали.В тему: обстріл Покровська вночіВ ніч на 28 лютого окупанти чотирма балістичними ракетами вдарили і по Покровську."На щастя, постраждалих немає", – розповів голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Обстріл Покровська в ніч проти 28 лютого (t.me/VadimFilashkin_donoda)Зруйновані та пошкоджені адміністративні будівлі, заклади освіти, багатоквартирні та приватні будинки.Обстріли КураховогоРосійські війська не вперше обстрілюють Курахове. Так, російська армія завдала авіаудару по Кураховому Донецької області 22 лютого. На місто, зокрема підприємство, окупанти скинули КАБ-250, дев’ять людей були поранені.Крім того, російські війська 27 лютого, вдарили по Курахівській громаді в Донецькій області. Унаслідок цього загинула людина, ще п’ятеро дістали поранення. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.