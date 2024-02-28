Сили оборони України за минулу добу ліквідували ще понад тисячу російських загарбників, таким чином загальні втрати ворожої армії в особовому складі з початку широкомасштабного вторгення склали вже близько 412 610 солдатів. Крім того, воїни ЗСУ знищили два літаки противника.Про це передає РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних Сил України.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.02.24 орієнтовно склали:

особового складу – близько 412610 (+1060) осіб ліквідовано;

танків – 6570 (+14) од.;

бойових броньованих машин – 12508 (+14) од.;

артилерійських систем – 1029 (+20) од.;

РСЗВ – 1000 од.;

засоби ППО – 688 (+2) од.;

літаків – 342 (+2) од.;

вертольотів – 325 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7753 (+24) од.;

крилаті ракети – 1912 од.;

кораблі/катери – 25 од.;

підводні човни – 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 13112 (+47) од.;

спеціальна техніка - 1594 (+6) од.

Ситуація на фронті 28 лютогоЯк повідомляли в Генеральному штабі ЗСУ у ранковому зведенні, в Україні на фронті впродовж доби відбулося 102 бойових зіткнення.Зазначається, що російські окупанти продовжують тиснути на Авдіївському напрямку і суттєво активізувалися на Новопавліському напрямку..Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.