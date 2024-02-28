Міністерство національної безпеки США ухвалило рішення продовжити можливість перебування громадян України за гуманітарними паролями на 2 роки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис посла України в США Оксани Маркарової.Українські громадяни, строк перебування яких на території Сполучених Штатів за гуманітарними паролями закінчується у цьому році, зможуть отримати нові гуманітарні паролі строком до 2 років.Право поновити свій статус гуманітарного паролю надали як українцям, які прибули до США за програмою Uniting for Ukraine (U4U), так і громадянам, які отримали гуманітарний пароль в пунктах пропуску через державний кордон США у період з 11 лютого до 25 квітня 2022 року, до запровадження цієї програми."Переконана, що це рішення має особливу актуальність для тих громадян, які втратили свої домівки внаслідок російської військової агресії та вимушено виїхали з територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих Росією", – зазначила Оксана Маркарова.Поновити свої документи зможуть:

громадяни України або їх найближчі родичі, які прибули до США 11 лютого 2022 року або пізніше та фізично перебувають у країні;

ті, для кого зберігаються термінові гуманітарні причини для нового терміну перебування;

ті, хто пройшов перевірку біографії та біометрії.

Детальнішу інформацію для українців можна знайти на сайті.Нагадаємо, ми писали, скільки біженців хочуть повернутися додому через два роки війни. В ООН провели опитування.Також ми розповідали, що днями ще одна країна ЄС продовжила тимчасовий захист для українців. Новий термін – 10 місяців.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.