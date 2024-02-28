Облизні – це пиріжки з прісного тіста, смажені в олії. У них додають повидло, мед, горіхи, корицю. Такий старовинний десерт готували українці багато років тому. Готуються вони просто, швидко зникають з тарілки й цілком відповідають свої назві.Як готувати українські облизні, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео в YouTube-каналі “Кухня як релакс”.Що вам знадобиться:Для тіста:

Борошно пшеничне – 300 г

Цукор – 2 ст. л.

Сіль – до свого смаку

Розпушувач – ½ ч. л.

Цукор ванільний – 10 г

Олія – 1 ст. л.

Кисляк або кефір – 1 склянка

Для начинки:

Волоські горіхи – до свого смаку

Також для начинки підійде солодкий сир, розпарені родзинки, повидло або розтертий мак.Для смаження:

Олія соняшникова – 300 мл

Для подачі:

Цукрова пудра

Кориця мелена

Мед

Як готувати українські облизніПросійте борошно та додайте ванільний цукор, дрібку солі, розпушувач. Влийте олію та кисляк. Перемішуйте спочатку ложкою, а потім руками замісіть тісто. Накрийте його рушником та залиште на 30 хвилин.Розкачайте тісто завтовшки до 5 мм і виріжте чарочкою маленькі кружечки. На кожен кружечок покладіть половинку горіха або іншу начинку та заліпіть, як вареник.Розігрійте ємність для смаження та влийте олію. Смажити облизні потрібно у киплячій олії до готовності.Розділіть пиріжки на дві миски. Одну порцію посипте цукровою пудрою, а другу – посипте корицею та полийте розтопленим медом. До речі, раніше ми ділилися рецептом гуцульської росівниці.А ще розповідали, як готувати ситну козацьку коцюрбу.