Облизні – це пиріжки з прісного тіста, смажені в олії. У них додають повидло, мед, горіхи, корицю. Такий старовинний десерт готували українці багато років тому. Готуються вони просто, швидко зникають з тарілки й цілком відповідають свої назві.Як готувати українські облизні, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео в YouTube-каналі “Кухня як релакс”.Що вам знадобиться:Для тіста:
- Борошно пшеничне – 300 г
- Цукор – 2 ст. л.
- Сіль – до свого смаку
- Розпушувач – ½ ч. л.
- Цукор ванільний – 10 г
- Олія – 1 ст. л.
- Кисляк або кефір – 1 склянка
Для начинки:
- Волоські горіхи – до свого смаку
Також для начинки підійде солодкий сир, розпарені родзинки, повидло або розтертий мак.Для смаження:
- Олія соняшникова – 300 мл
Для подачі:
- Цукрова пудра
- Кориця мелена
- Мед
Як готувати українські облизніПросійте борошно та додайте ванільний цукор, дрібку солі, розпушувач. Влийте олію та кисляк. Перемішуйте спочатку ложкою, а потім руками замісіть тісто. Накрийте його рушником та залиште на 30 хвилин.Розкачайте тісто завтовшки до 5 мм і виріжте чарочкою маленькі кружечки. На кожен кружечок покладіть половинку горіха або іншу начинку та заліпіть, як вареник.Розігрійте ємність для смаження та влийте олію. Смажити облизні потрібно у киплячій олії до готовності.Розділіть пиріжки на дві миски. Одну порцію посипте цукровою пудрою, а другу – посипте корицею та полийте розтопленим медом. До речі, раніше ми ділилися рецептом гуцульської росівниці.А ще розповідали, як готувати ситну козацьку коцюрбу.