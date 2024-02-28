Втрачене або викрадене свідоцтво про реєстрацію авто можна відновити у будь-якому сервісному центрі МВС. Новий документ видають одразу у день звернення.Інструкцією, як відновити втрачені документи на авто, ділиться РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Головного сервісного центру МВС.Як відновити втрачені документи на автомобільВідповідно до постанови Кабміну, для відновлення втраченого або викраденого свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу необхідно звернутися до будь-якого територіального сервісного центру МВС.Для відновлення документа потрібні:

паспорт

ідентифікаційний номер

довідка з поліції (якщо авто було викрадене)

Якщо у вас немає паспорта громадянина України, спочатку необхідно його відновити, а тоді звертатися до сервісного центру МВС. Також зазначимо, що якщо у власника авто нема паспорта України, він може надати один із наступних документів:

посвідка на постійне проживання

посвідка на тимчасове проживання

посвідчення біженця

посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту

посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист

У разі відсутності в зазначених документах відомостей про зареєстроване місце проживання внутрішньо переміщені особи додатково подають довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, в якій зазначено фактичне місце проживання, або пред’являють її відображення в електронній формі на Порталі Дія, зокрема з використанням мобільного додатка.Вартість послуги складає орієнтовно 605 грн - сюди входить ціна самої послуги та бланку свідоцтва. Нові документи видають у день звернення у сервісний центр.Контакти всіх сервісних центрів МВС можна дізнатись за цим посиланням. Читайте також про те, що українським водіям хочуть збільшити штрафи.Раніше ми писали про те, коли треба міняти зимові шини на літні.