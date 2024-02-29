Сили оборони України минулої доби ліквідували майже 1200 російських загарбників. Загальні втрати ворожої армії в особовому складі початку широкомасштабного вторгнення склали вже близько 413 760 солдатів. Крім того, воїни ЗСУ знищили 44 ББМ.Про це передає РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Страткому Збройних Сил України.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 28.02.24 орієнтовно склали:

особового складу – близько 413 760 (+1150) осіб ліквідовано;

танків – 6593 (+23) од.;

бойових броньованих машин – 12 552 (+44) од.;

артилерійських систем – 10 070 (+41) од.;

РСЗВ – 1000 од.;

засоби ППО – 690 (+2) од.;

літаків – 342 од.;

вертольотів – 325 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7768 (+15) од.;

крилаті ракети – 1912 од.;

кораблі/катери – 25 од.;

підводні човни – 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 13 152 (+40) од.;

спеціальна техніка – 1601 (+7) од.

Ситуація на фронті 29 лютогоЯк повідомляли в Генеральному штабі ЗСУ у ранковому зведенні, в Україні на фронті протягом доби сталося 99 бойових зіткнень .Зазначається, що російські окупанти продовжують тиснути на Авдіївському напрямку та суттєво активізувалися на Новопавлівському напрямку. На Херсонському напрямі Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відображення штурмів окупаційних військ.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .