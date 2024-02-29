У Міністерстві оборони України виявили факт безпідставної виплати окремим військовим додаткової грошової винагороди. Вони отримували бойові доплати, при цьому знаходячись у пунктах постійної дислокації.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міноборони."Фактично низка військовослужбовців перебували у пунктах постійної дислокації та виконували функціональні обов’язки, не пов’язані з веденням бойових дій, але отримували бойові доплати", – інформують в повідомленні. Як зазначається, мова йде про факти виявлення відповідних наказів у військових частинах на Київщині, Житомирщині, Хмельниччині та Полтавщині.Міноборони зауважило, що всього таких порушень встановлено на загальну суму 186,6 мільйона гривень. "За рішеннями Міністра оборони України, усі матеріали аудитів передано до правоохоронних органів для встановлення ступеня вини посадових осіб та відшкодування завданих державі збитків", – повідомили у підсумку у відомстві. Нагадаємо, правоохоронці викрили схему привласнення та продажу майна однієї з бригад Тероборони Києва. Зловмисники списували військову форму, а потім продавали її за завищеними цінами.Також нещодавно голову села у Київській області викрили на мільйонній схемі з закупками для ЗСУ.Крім того, в Одесі викрили схему, завдяки якій депутати та їх родичі отримували “білі квитки”.Також ДБР викрило схему, до якої причетні військові. Зловмисники продавали в інтернеті одяг та амуніцію ЗСУ.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.