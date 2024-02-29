Роздрібні ціни на бензин, дизельне паливо та автогаз в Україні зросли у лютому 2024 року приблизно на 2%.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу “Консалтингової групи А-95”.За даними моніторингу, середні роздрібні ціни 29 лютого на бензин А-95 становлять 51,46 гривні за літр (+0,72 гривні за місяць), на дизельне паливо 51,86 гривні за літр (+1,04 гривні), на автогаз 28,02 гривні за літр (+0,64 гривні). Ціни на АЗС 29 лютого Причини зміни цінУкраїна з початку війни імпортує майже весь обсяг палива. Основним фактором, який впливає на ціну палива в Україні, є світові ціни на нафту. За 2023 рік ціни впали на 10% до 77,5 доларів за барель сорту Brent, що призвело до зниження цін на бензин і дизель.Сьогодні нафту Brent коштує близько 83,50 доларів за барель. У лютому ціни практично не змінились.Як заявив у коментарі РБК-Україна директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн, блокада польськими фермерами українського кордону може призвести до подорожчання автогазу на АЗС до 3 гривень за літр.За його словами, зростання цін на бензин і дизель, що спостерігається на АЗС, викликане в першу чергу підвищенням світових цін на нафту, які зросли з початку року приблизно на 10%.