Партизани руху “АТЕШ” виявили російський “Панцирь С-1” на летовищі “Чкаловський”. Їм вдалось зафіксувати розташування російської техніки на відео.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух опору “АТЕШ”."Останнім часом наші агенти активно займаються розвідкою аеродромів на території РФ. Цього разу нашим об’єктом став Чкаловський аеродром у місті Щолково, Московська область", – пишуть партизаниЯк зазначають в "АТЕШ", дане летовище є головним аеродромом 1-го класу ВПС Росії, на якому дислоковано командування 8-ї авіаційної дивізії особливого призначення."Примітно, що цей об’єкт вкрай ретельно охороняється, навколо багато патрулів і постів, а також системи ППО "Панцир С-1", – інформують агенти. Аеродром “Чкаловський”Нагадаємо, у вересні 2023 року невідомі диверсанти влаштували підрив на аеродромі “Чкаловський” (Московська область РФ), суттєво пошкодивши два літаки та один гелікоптер.У той же місяць неподалік даного аеродрому сталась пожежа.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.