Спецслужби Австралії викрили шпигунську групу під назвою “Команда А”, яка збирала інформацію про військове співробітництво країни із союзниками.Про це заявив голова національної розвідки Австралії Майк Берджесс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.Представляючи свою щорічну оцінку загроз у столиці, глава Австралійської організації безпеки та розвідки заявив, що нині розформована "Команда А" є "агресивною і досвідченою" мережею зовнішньої розвідки, яка визначила Австралію як "пріоритетну мету"."Шпигуни видають себе за консультантів, мисливців за головами, чиновників місцевих органів влади, вчених та дослідників аналітичних центрів, стверджуючи, що вони з вигаданих компаній", – заявив Берджесс.За його словами, вони були націлені на безліч людей – студентів, науковців, політиків, бізнесменів, правоохоронців, державних службовців – і пропонували тисячі доларів за репортажі на такі теми, як торгівля, політика, зовнішня політика та оборона. За його словами, особливий інтерес становила інформація про оборонний пакт Aucus, який Австралія підписала з Британією та США.Берджесс нещодавно говорив про небезпеку, яку представляє для Австралії китайський шпигунство, а минулого року він повідомив, що його агентство розгромило "вулик" шпигунів, яких місцеві ЗМІ пізніше визначили, як російських агентів.Раніше повідомлялося, що Австралія має намір збільшити чисельність свого військово-морського флоту більш ніж удвічі за рахунок додаткових інвестицій у розмірі 7,2 млрд. доларів, щоб адаптуватися до нарощування військової присутності Китаю в Тихоокеанському регіоні. В результаті інвестицій Австралія отримає найбільший військово-морський флот із часів Другої світової війни.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.