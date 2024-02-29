Правоохоронці викрили схему привласнення та продажу майна однієї з бригад Тероборони Києва. Зловмисники списували військову форму, а потім продавали її за завищеними цінами.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДБР."До складу організованої злочинної групи входили військовослужбовці, які забезпечували списання військового майна, а також цивільні особи, які займалися його продажем", – йдеться в повідомленні.Викрадення та організація сховкуОрганізував злочинну схему один з цивільних, який мав вплив на окремих підконтрольних йому військовослужбовців.Через них він викрадав з частини бронежилети, шоломи, зимові та літні комплекти одягу, взуття тощо. Вкрадене вивозилось з військової частини на імпровізований склад в одному з гаражних приміщень столиці.Зловмисники вкрали речей щонайменше на 3,6 млн гривень. Точна сума буде відома після проведення слідчих дій та експертиз.Продавали через інтернет зі зрізаними биркамиПід час обшуків правоохоронці виявили великі запаси речового майна, які члени злочинної групи мали намір продати через інтернет.Вони зрізали бирки з продукції, які вказували що майно власність ЗСУ та не призначено для продажу.Організатора та двоє осіб, один з яких військовослужбовець, затримано "на гарячому" під час продажу військового майна на суму понад 2 мільйони гривень зі "знижкою" у майже 50%. Нагадаємо, голову села у Київській області викрили на мільйонній схемі з закупками для ЗСУ.Крім того, в Одесі викрили схему, завдяки якій депутати та їх родичі отримували “білі квитки”.Також ДБР викрило схему, до якої причетні військові. Зловмисники продавали в інтернеті одяг та амуніцію ЗСУ.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.