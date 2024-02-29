У Курській області РФ сьогодні вранці, 29 лютого, було чути вибухи. Повідомляється, що над регіоном сили ППО нібито знищили безпілотника.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міноборони РФ та місцеві паблики.Зазначається, що буцімто ударний дрон літакового типу намагався атакувати область. Про постраждалих та руйнування внаслідок атаки та роботи протиповітряної оборони не повідомлялося.Вибухи в Курській області РФЗ перших місяців повномасштабного вторгнення у Курській області РФ регулярно чути вибухи.Так, у ніч на 15 лютого росіяни повідомляли про масштабну пожежу в районі нафтобази під Курськом. Згодом джерела РБК-Україна у спецслужбах повідомили, що сьогоднішні вибухи та пожежа у Курській області – це операція ГУР.Крім того, вранці 23 лютого Курську область атакували БпЛА. Російська влада заявила про двох нібито збитих українських безпілотників.Також повідомлялося, що днем раніше невідомий безпілотник вибухнув у районі села Миколаєво-Дар’їно Курської області. Внаслідок пригоди двох військовослужбовців МО РФ госпіталізовано до Суджанської ЦРЛ.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.