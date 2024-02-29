У Чехії хочуть оцінити рівень чеської мови серед українських учнів, щоб оцінити ефективність попередніх заходів із адаптації дітей-іноземців. Так фінансову та методичну підтримка зроблять більш адресною. Водночас шкільна інспекція виявлятиме булінг у школах, повідомляє РБК-Україна з посиланням на proukrainu.blesk.cz.Міносвіти Чехії готує тестування мовної готовності іноземних учнів початкової школи. Мета полягає в тому, щоб виявити учнів із недостатнім мовним рівнем, щоб фінансова та методична підтримка була краще спрямована на них.Перевірка знань розпочнеться приблизно через 2 місяці у співпраці з Чеською шкільною інспекцією, йдеться на сайті відомства."Ми надали підтримку українським дітям у формі конкурсів на організацію мовних курсів, адаптаційних заходів або фінансування асистентів вчителів. Тепер ми хочемо з’ясувати, наскільки ця допомога ефективна. Треба вирішити, куди її конкретно спрямувати в майбутньому", – зазначив міністр освіти Мікулаш Бек.Міністерство виділило приблизно 452 млн крон на дотації для адаптаційних груп та мовних курсів для дітей з України.За даними відомства, не лише перешкоди в навчанні пов’язані з мовними навичками, але є й випадки знущань з учнів-іноземців.За останні три роки випадки булінгу виявили у 57% чеських шкіл. Вчителям пропонують методичні матеріали, як виявляти булінг та боротися з ним. Водночас звіт інспекції щодо інтеграції та навчання учнів з іншою мовою минулої весни показав, що відносини учнів з іншою рідною мовою з іншими учнями у школах були на хорошому рівні.Нагадаємо, ми писали, що буде з українцями у Чехії після березня 2025 року. Міністр внутрішніх справ назвав умови для біженців.Також ми розповідали, що зміниться для українців у Чехії цього року. Країна поступово коригує програму підтримки, щоб заохотити українців інтегруватися.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.