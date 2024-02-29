Керівнику Сумської єпархії Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) повідомили про підозру через заклик до розпалювання міжконфесійної ненависті в Україні.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України. Що сталось "За даними слідства, клірик ображав релігійні почуття вірян інших конфесій під час своїх проповідей та у відеозаписах на своїх сторінках у соцмережах. Тим самим його дії формували передумови до міжконфесійної ворожнечі в нашій державі", – пише пресслужба. Експертиза підтвердила факти протиправних дій фігуранта.

Фото: митрополиту УПЦ МП повідомлено про підозру (t.me/SBUkr)Що загрожує На підставі отриманих доказів клірику повідомили про підозру за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України - порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань. Наразі продовжується розслідування для встановлення всіх обставин злочину.Клірику загрожує до 5 років в’язниці. Діяльність УПЦ Московського патріархатуМинулого року Служба безпеки України провела низки перевірок єпархій УПЦ МП. Десятки служителів Московського патріархату отримали підозру за розпалювання ворожнечі, заперечення війни та навіть державну зраду.Найрезонанснішою стала справа колишнього намісника Києво-Печерської лаври митрополита УПЦ МП Павла.Станом на жовтень 2023 року, СБУ викрила більше 60 кліриків УПЦ МП, які працювали на РФ, продавали зброю і дитячу порнографію.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.