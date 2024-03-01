Українські розвідники успішно атакували російський зенітний ракетно-гарматний комплекс (ЗРГК) “Панцир С-1” у Бєлгородській області. Також внаслідок удару поранення отримали двоє окупантів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки Міністерства оборони України.Як пише розвідка, вогневе ураження відбулось 29 лютого поблизу населеного пункту Головчино Грайворонського району Бєлгородської області."Після влучання "Панцир С-1" виведений з ладу, а його екіпаж поніс санітарні втрати – поранення зазнали двоє російських окупантів", – додає розвідка. Вартість комплексу становить близько 15 млн доларів. "Панцир-С1"Це російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс, який призначений для ближнього прикриття військових об’єктів від засобів повітряного нападу. Основним озброєнням ЗРГК є:

дві спарені 30-мм гармати 2А38М;

12 зенітних двоступеневих твердопаливних ракет 57Е6-Е.

Втрати Росії у війніЗгідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 29 лютого, українські воїни ліквідували ще 920 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 414 680 військових.У тому ж числі на Таврійському напрямку втрати ворога склали 319 осіб. Також наші воїни знищили 36 одиниць техніки росіян, зокрема:

5 танків;

13 ББМ;

2 артсистеми;

11 автомобілів й не тільки.

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