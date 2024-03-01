Будь-який план щодо конфіскації чи монетизації заморожених російських активів на 300 млрд доларів на користь України не може розглядатися як заміна терміново необхідної допомоги, яка була затримана у Конгресі.Про це заявила міністр фінансів США Джанет Єллен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg."Я не бачу реальної заміни виділення Конгресом Україні допомоги, якої вона потребує цього року. Я не думаю, що хтось зможе заповнити цю прогалину", – сказала вона.Хоча Європейський Союз запропонував Україні "дуже значне фінансування", а Японія також зробила свій внесок, "загальна сума видається недостатньою", сказала Єллен. Ці кошти можуть допомогти країні впоратися із ситуацією в найближчому майбутньому, поки Київ очікує на більш комплексну допомогу, зазначила вона.Понад 60 мільярдів доларів запропонованої США надзвичайної допомоги Україні на кілька місяців застрягли у Конгресі, оскільки республіканці намагаються змусити президента Джо Байдена змінити імміграційну політику. Єллен попередила, що без допомоги Україна може зіткнутися із серйозними труднощами.Єллен визнала стурбованість Європи з приводу конфіскації російських активів, але сказала, що її колеги відкриті для співпраці зі США."Почувши, що ми вважаємо, що існує добре міжнародне обґрунтування і що ми можемо шукати альтернативи, щоб спробувати пом’якшити різні ризики, вони, безумовно, готові працювати з нами", – сказала вона.Конфіскація російських активівНагадаємо, за інформацією Bloomberg, президент США Джо Байден хоче, щоб "Велика сімка" досягла прогресу в реалізації планів використання заморожених російських активів до моменту зустрічі лідерів у червні.Чиновники та юристи "Великої сімки" вивчають низку варіантів, які вони можуть запропонувати національним лідерам на їхній червневій зустрічі в Італії.