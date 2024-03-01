Російська оборонна промисловість значно збільшила обсяги виробництва у 2023 році, втім, вона не в змозі повністю задовольнити потреби російських окупантів під час війни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Міністерства оборони Великобританії. Як пояснює розвідка, збільшення обсягів виробництва було досягнуто шляхом:

збільшення робочої сили приблизно до 3,5 млн осіб;

збільшення кількості робочих змін;

розширення існуючих виробничих ліній;

повернення до експлуатації виробничих потужностей, що простоювали.

Значна частка збільшення виробництва припадає на ремонт й модернізацію наявних запасів, а не на нове виробництво. Як приклад, більшість бойових танків, що були вироблені у 2023 році – складались з відремонтованих машин. Також у 2023 році різко зросло російське виробництво артилерійських боєприпасів. Ймовірно, воно продовжить зростати й у 2024 році, але пік припаде на наступні 12 місяців через обмеженість виробничих потужностей."Хоча оборонна промисловість не в змозі повністю задовольнити потреби російських операцій проти України, вона майже напевно здатна забезпечити матеріальну перевагу над Україною протягом 2024 року", – пише розвідка. Російський оборонно-промисловий комплекс (ОПК) В кінці січня аналітики Інституту вивчення війни (ISW) писали про те, що російський ОПК здатний виробляти щонайменше 100 основних бойових танків на місяць.За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, країна-терорирст, як й у минулий період, має близько 900 високоточних далекобійних ракет.Тим часом в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України розповіли про те, що ворог не застосовував крилаті ракети "Калібр" для ударів по Україні з середини вересня 2023 року. Ймовірно, з метою створення ракетного резерву.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.